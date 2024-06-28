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Екатерина Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Екатерина Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
379-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.10.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Дьяково, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.
Дата крещения
13.10.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 306об-307
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Андрей Иванович
Отец - Иван Петрович, крестьянин (д. Дьяково, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Мать - Екатерина Павловна (д. Дьяково, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Воспр. - Григорий Гаврилович, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Наталья Васильевна, крестьянская жена (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Андрей; Иван Петров; Екатерина Павлова; Григорий Гаврилов; Наталья Васильева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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