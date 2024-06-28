Иван Петрович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Иван Петрович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 379-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 12.10.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Дьяково, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 13.10.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 306об-307
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Андрей Иванович
Отец - Иван Петрович, крестьянин (д. Дьяково, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Мать - Екатерина Павловна (д. Дьяково, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Воспр. - Григорий Гаврилович, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Наталья Васильевна, крестьянская жена (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Андрей; Иван Петров; Екатерина Павлова; Григорий Гаврилов; Наталья Васильева; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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