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Василий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
378-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.10.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
10.10.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 305об-306
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Иван Михайлович
Отец - Михаил Иванович, крестьянин (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анисья Павловна (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Алексеевич, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Матрона Михайловна, крестьянская девица (д. Горки, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Михаил Иванов; Анисья Павлова; Василий Алексеев; Матрена Михайлова; Павел Александров Золотарев
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