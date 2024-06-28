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Сергей Никандрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Сергей Никандрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
377-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.10.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
08.10.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 305об-306
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Иван Сергеевич
Отец - Сергей Никандрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ольга Константиновна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Никандрович, крестьянский сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Никандровна, солдатская жена (д. Филиппово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Сергей Никандров; Ольга Константинова; Александр Никандров; Марья Никандрова; Павел Александров Золотарев
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