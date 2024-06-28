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Александра Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
374-р
Роль персоны
Мать
Дата события
30.09.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
30.09.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 304об-305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Григорий Флорович
Отец - Флор Александрович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Дмитриевна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Григорьевна, крестьянская жена (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Семен Асинкритович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Григорий; Флор Александров; Александра Дмитриева; Симеон Асигкритов; Марья Григорьева; Павел Александров Золотарев
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