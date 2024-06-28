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Андрей Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Андрей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
373-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.09.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
28.09.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 304об-305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Григорий Ильич
Отец - Илья Артемиевич, солдат (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Николаевна (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Андрей Михайлович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Николаевна, крестьянская жена (д. Осиновец, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Григорий; Илья Артемьев; Анна Николаева; Андрей Михайлов; Наталья Николаева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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