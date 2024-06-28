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Степанида Александровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Степанида Александровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
371-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.09.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
20.09.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 304об-305
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Прасковья Алексеевна
Отец - Алексей Федорович, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Степанида Александровна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Николай Сидорович, крестьянин (д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Татьяна Геннадиевна, крестьянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Параскева; Алексей Федоров; Степанида Александрова; Николай Сидоров; Татиана Геннадиева; Павел Александров Золотарев
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