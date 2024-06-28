Анна Евдокимовна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Анна Евдокимовна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 369-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 12.09.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 13.09.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 303об-304
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Любовь Петровна
Отец - Петр Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Евдокимовна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Алексей Иванович, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Федоровна, солдатская девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Любовь; Петр Иванов; Анна Евдокимова; Алексей Иванов; Наталья Федорова; Павел Александров Золотарев
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