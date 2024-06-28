Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Иванович

Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Петр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
369-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.09.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
13.09.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 303об-304
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Любовь Петровна
Отец - Петр Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Евдокимовна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Алексей Иванович, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Федоровна, солдатская девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Любовь; Петр Иванов; Анна Евдокимова; Алексей Иванов; Наталья Федорова; Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close