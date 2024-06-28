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Екатерина Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Екатерина Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
368-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.09.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
13.09.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 303об-304
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Софья Сергеевич
Отец - Сергей, умерший солдат (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Дмитриевна (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Васильевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Александрович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Сергей - Имя указано по отчеству Софии
Примечание / Дополнительно
Сергей - Имя указано по отчеству Софии
Комментарий наборщика
Имена в МК: София Сергеева; Екатерина Дмитриева; Михаил Александров; Александра Васильева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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