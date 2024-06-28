Сергей
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Сергей
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 368-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 12.09.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- умерший солдат
- Нас. Пункт приписки
- д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 13.09.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 303об-304
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Софья Сергеевич
Отец - Сергей, умерший солдат (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Дмитриевна (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Васильевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Александрович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Сергей - Имя указано по отчеству Софии
- Примечание / Дополнительно
- Сергей - Имя указано по отчеству Софии
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: София Сергеева; Екатерина Дмитриева; Михаил Александров; Александра Васильева; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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