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Яков Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Яков Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
364-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.09.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.
Дата крещения
02.09.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 302об-303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Анна Яковлевна
Отец - Яков Иванович, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Мать - Агриппина Григорьевна (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Александра Григорьевна, крестьянская девица (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Иван Матвеевич, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Яков Иванов; Агрипина Григорьева; Иван Матвеев; Александра Григорьева; Павел Александров Золотарев
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