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Иван Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
361-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.08.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
31.08.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 301об-302
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Любовь Евгениевна
Отец - Евгений Иванович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Платоновна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Васильевна, солдатская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Михайлович, крестьянин (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Евгений Иванов - Отметка у Любови: 14.7.56
Примечание / Дополнительно
Евгений Иванов - Отметка у Любови: 14.7.56
Комментарий наборщика
Имена в МК: Любовь; Евгений Иванов; Анна Платонова; Иван Михайлов; Анна Васильева; Павел Александров Золотарев
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