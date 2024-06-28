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Никита Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Никита Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
358-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.08.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Охотино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
22.08.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 301об-302
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Наталия Александровна
Отец - Александр Афанасиевич, солдат (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Александровна (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Никитична, солдатка (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Никита Александрович, солдат (д. Охотино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Наталия; Александр Афанасьев; Екатерина Александрова; Никита Александров; Марья Никитина; Павел Александров Золотарев
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