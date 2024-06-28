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Василий Филиппович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер записи
355-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.08.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
04.08.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 300об-301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Андрей Васильевич
Отец - Василий Филиппович, солдат (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Васильевна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Любовь Николаевна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Федорович, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Андрей; Василий Филиппов; Параскева Васильева; Михаил Федоров; Любовь Николаева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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