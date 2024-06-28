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Василий Флегонтович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Флегонтович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
353-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.07.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
27.07.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 299об-300
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Василий Флегонтович
Отец - Флегонт Флорович, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Семеновна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дмитрий Михайлович, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Яковлевна, солдатская жена (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий; Флегонт Флоров; Александра Семенова; Димитрий Михайлов; Марья Яковлева; Павел Александров Золотарев
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