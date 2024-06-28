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Наталья Михайловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
351-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.07.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
23.07.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 299об-300
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Анна Андреевна
Отец - Андрей Дмитриевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Михайловна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Сергеевич, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Всеволодовна, солдатская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Андрей Дмитриев; Наталья Михайлова; Михаил Сергеев; Наталья Всеволодова; Павел Александров Золотарев
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