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Федор Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Федор Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
348-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.07.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Тетерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
20.07.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 298об-299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Илья Федорович
Отец - Федор Иларионович, солдат (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Николаевна (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Александровна, крестьянская девица (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Николаевич, крестьянский сын (д. Тетерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Илья; Федор Иларионов; Александра Николаева; Федор Николаев; Анна Александрова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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