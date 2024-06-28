Лебедев Владимир Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Лебедев Владимир Васильевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 340-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 23.06.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдат
- Нас. Пункт приписки
- д. Новопавловское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 24.06.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 296об-297
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Иван Иосифович
Отец - Иосиф Михайлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Степановна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Семеновна, крестьянская жена (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Лебедев Владимир Васильевич, солдат (д. Новопавловское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Иосиф Михайлов - Отметка у Иоанна: 1.12.42
- Примечание / Дополнительно
- Иосиф Михайлов - Отметка у Иоанна: 1.12.42
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Иоанн; Иосиф Михайлов; Анна Степанова; Владимир Васильев Лебедев; Александра Семенова; Павел Александров Золотарев
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