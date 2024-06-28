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Анна Степановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Степановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
340-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.06.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
24.06.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 296об-297
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Иван Иосифович
Отец - Иосиф Михайлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Степановна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Семеновна, крестьянская жена (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Лебедев Владимир Васильевич, солдат (д. Новопавловское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Иосиф Михайлов - Отметка у Иоанна: 1.12.42
Примечание / Дополнительно
Иосиф Михайлов - Отметка у Иоанна: 1.12.42
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Иосиф Михайлов; Анна Степанова; Владимир Васильев Лебедев; Александра Семенова; Павел Александров Золотарев
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