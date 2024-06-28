Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Николаевич

Яков Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Яков Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
339-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.06.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.
Дата крещения
20.06.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 296об-297
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Агриппина Никандровна
Отец - Никандр Кузьмич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ольга Николаевна (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дарья Кузьминична, крестьянская девица (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Яков Николаевич, крестьянский сын (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Агрипина; Никандр Кузьмин; Ольга Николаева; Яков Николаев; Дарья Кузьмина; Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close