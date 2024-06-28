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Цыганов Александр Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Цыганов Александр Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
337-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.06.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
12.06.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 295об-296
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Цыганова Агриппина Александровна
Отец - Цыганов Александр Яковлевич, солдат (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Цыганова Наталья Львовна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Владимирович, солдат (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ксения Львовна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Агрипина; Александр Яковлев Цыганов; Наталья Львова; Иван Владимиров; Ксения Львова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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