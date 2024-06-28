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Чугунова Агриппина Арсениевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Чугунова Агриппина Арсениевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
335-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.05.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
13.05.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 295об-296
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Чугунова Александра Матвеевна
Отец - Чугунов Матвей Яковлевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Чугунова Агриппина Арсениевна (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Петр Яковлевич, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Прасковья Яковлевна, крестьянская жена (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Матвей Яковлев Чугунов - Примечание у Александры: Высл. 8.5.52
Примечание / Дополнительно
Матвей Яковлев Чугунов - Примечание у Александры: Высл. 8.5.52
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александра; Матвей Яковлев Чугунов; Агрипина Арсеньева; Петр Яковлев; Параскева Яковлева; Павел Александров Золотарев
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