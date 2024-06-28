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Наталья Андреевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
334-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.05.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
08.05.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 294об-295
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Николай Геннадиевич
Отец - Геннадий Александрович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Пелагея Порфирьевна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Илья Александрович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Андреевна, крестьянская жена (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай; Геннадий Александров; Пелагия Порфирьева; Илья Александров; Наталья Андреева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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