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Любовь Порфирьевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Любовь Порфирьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
333-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.05.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
06.05.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 294об-295
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Николай Михайлович
Отец - Михаил Анатолиевич, солдат (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Любовь Порфирьевна (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Петрович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Феодосия Михайловна, солдатская девица (д. Давыдово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай; Михаил Анатольев; Любовь Порфирьева; Александр Петров; Федосья Михайлова; Павел Александров Золотарев
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