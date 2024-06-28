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Анастасия Никитична

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анастасия Никитична
Тип записи
о рождении
Номер записи
330-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.04.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
28.04.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 293об-294
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Пелагея Федоровна
Отец - Федор Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анастасия Никитична (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Васильевич, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Прасковья Федоровна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Пелагия; Федор Петров; Анастасия Никитина; Михаил Васильев; Параскева Федорова; Павел Александров Золотарев
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