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Николай Геннадиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Николай Геннадиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
329-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.04.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
23.04.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 293об-294
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Николай Геннадиевич
Отец - Геннадий Михайлович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ираида Прокофьевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Михайловна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Прокофьевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай; Геннадий Михайлов; Ираида Прокофьева; Павел Прокофьев; Евдокия Михайлова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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