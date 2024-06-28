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Иван Пименович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Пименович
Тип записи
о рождении
Номер записи
324-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.03.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
29.03.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 292об-293
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Мария Ивановна
Отец - Иван Пименович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Дарья Степановна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Домна Павловна, крестьянская жена (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Иванович, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Мария; Иван Пименов; Дарья Степанова; Михаил Иванов; Домна Павлова; Павел Александров Золотарев
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