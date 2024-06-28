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Наталья Флегонтовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Флегонтовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
323-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.03.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
26.03.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 292об-293
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Иван Александрович
Отец - Александр Маркелович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Григорьевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Николаевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Флегонтовна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Александр Маркелов; Екатерина Григорьева; Александр Николаев; Наталья Флегонтова; Павел Александров Золотарев
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