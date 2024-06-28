Прасковья Петровна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Прасковья Петровна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 321-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 21.03.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Дата крещения
- 22.03.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 291об-292
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Степан
Мать - Прасковья Петровна
Воспр. - Василий Иларионович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Вера Петровна, крестьянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: ; Параскева Петрова - Стефан незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- ; Параскева Петрова - Стефан незаконнорожденный
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Стефан; Параскева Петрова; Василий Иларионов; Вера Петрова; Павел Александров Золотарев
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