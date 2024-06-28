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Прасковья Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Прасковья Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
321-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.03.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Дата крещения
22.03.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 291об-292
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Степан
Мать - Прасковья Петровна
Воспр. - Василий Иларионович, крестьянин (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Вера Петровна, крестьянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: ; Параскева Петрова - Стефан незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
; Параскева Петрова - Стефан незаконнорожденный
Комментарий наборщика
Имена в МК: Стефан; Параскева Петрова; Василий Иларионов; Вера Петрова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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