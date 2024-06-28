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Киселева Александра Абрамовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Киселева Александра Абрамовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
320-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.03.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
09.03.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 291об-292
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Киселева Дарья Павловна
Отец - Киселев Павел Васильевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Киселева Александра Абрамовна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Антоновна, крестьянская жена (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Павлович, крестьянский сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Павел Васильев Киселев - Отметка у Дарьи: 21.7.50
Примечание / Дополнительно
Павел Васильев Киселев - Отметка у Дарьи: 21.7.50
Комментарий наборщика
Имена в МК: Дарья; Павел Васильев Киселев; Александра Абрамова; Василий Павлов; Анна Антонова; Павел Александров Золотарев
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