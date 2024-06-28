Киселева Дарья Павловна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Киселева Дарья Павловна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 320-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 08.03.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 09.03.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 291об-292
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Киселева Дарья Павловна
Отец - Киселев Павел Васильевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Киселева Александра Абрамовна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Антоновна, крестьянская жена (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Павлович, крестьянский сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Павел Васильев Киселев - Отметка у Дарьи: 21.7.50
- Примечание / Дополнительно
- Павел Васильев Киселев - Отметка у Дарьи: 21.7.50
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Дарья; Павел Васильев Киселев; Александра Абрамова; Василий Павлов; Анна Антонова; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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