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Бал... Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Бал... Иван Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
316-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
27.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 290об-291
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Бал… Евдокия Ивановна
Отец - Бал... Иван Васильевич, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Варвара Филипповна (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Зимина Анна Филипповна, крестьянская девица (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Иванович, крестьянин (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия; Иван Васильев Бал...; Варвара Филиппова; Федор Иванов; Анна Филиппова Зимина; Павел Александров Золотарев
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