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Геннадий Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Геннадий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
314-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
24.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 290об-291
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Евдокия Геннадиевна
Отец - Геннадий Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Геннадиевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Васильевна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Прокофьевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия; Геннадий Петров; Мария Геннадиева; Павел Прокофьев; Наталья Васильева; Павел Александров Золотарев
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