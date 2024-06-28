Александра Петровна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Александра Петровна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 313-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 23.02.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 24.02.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 290об-291
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Павел Николаевич
Отец - Николай Борисович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Яковлевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Петровна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Петрович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Николай Борисов - пометка у Павла: 21.5.50
- Примечание / Дополнительно
- Николай Борисов - пометка у Павла: 21.5.50
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Павел; Николай Борисов; Александра Яковлева; Федор Петров; Александра Петрова; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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