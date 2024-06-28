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Александра Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
313-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
24.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 290об-291
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Павел Николаевич
Отец - Николай Борисович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Яковлевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Петровна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Петрович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Николай Борисов - пометка у Павла: 21.5.50
Примечание / Дополнительно
Николай Борисов - пометка у Павла: 21.5.50
Комментарий наборщика
Имена в МК: Павел; Николай Борисов; Александра Яковлева; Федор Петров; Александра Петрова; Павел Александров Золотарев
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