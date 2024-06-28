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Любовь Александровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Любовь Александровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
312-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
23.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 289об-290
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Александр Петрович
Отец - Петр Ефимович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евгения Ивановна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Сергеевич, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Любовь Александровна, крестьянская девица (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Петр Евфимов; Евгения Иванова; Александр Сергеев; Любовь Александрова; Павел Александров Золотарев
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