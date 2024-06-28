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Никанор Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Никанор Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
311-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
19.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 289об-290
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Иван Никанорович
Отец - Никанор Федорович, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Елизавета Ефимовна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Егоровна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Филипп Степанович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Никанор Федоров; Елизавета Евфимова; Филипп Степанов; Марья Егорова; Павел Александров Золотарев
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