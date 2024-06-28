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Евдокия Александровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Александровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
309-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
14.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 289об-290
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Евдокия Александровна
Отец - Александр Степанович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евдокия Амвросиевна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Иванович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Матрона Сергеевна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия; Александр Степанов; Евдокия Амвросиева; Иван Иванов; Матрена Сергеева; Павел Александров Золотарев
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