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Варвара Антоновна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Варвара Антоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
308-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
14.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 288об-289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Евдокия Владимировна
Отец - Владимир Арсениевич, солдат (д. Иваники, Ярославская губ.)
Мать - Наталья Васильевна (д. Иваники, Ярославская губ.)
Воспр. - Варвара Антоновна, крестьянская девица (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Алексеевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия; Владимир Арсеньев; Наталья Васильева; Павел Алексеев; Варвара Антонова; Павел Александров Золотарев
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