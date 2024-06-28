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Сергей Ильич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Сергей Ильич
Тип записи
о рождении
Номер записи
307-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.02.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
11.02.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 288об-289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Мария Матвеевна
Отец - Матвей Иванович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ксения Ивановна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Ильинична, крестьянская девица (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сергей Ильич, крестьянский сын (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Отметка у Марии: Выдана копия акт. Записи 27.1.53
Примечание / Дополнительно
Отметка у Марии: Выдана копия акт. Записи 27.1.53
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Индексация данных проведена Андреем К.

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