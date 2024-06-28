Иван Ильич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Иван Ильич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 304-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 30.01.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 31.01.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 287об-288
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Иван Ильич
Отец - Илья Никитич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Марфа Матвеевна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Федорович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Ильинична, крестьянская девица (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
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