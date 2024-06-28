Анна Ефимовна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Анна Ефимовна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 303-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 30.01.1899
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 31.01.1899
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 287об-288
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Никита Симонович
Отец - Симон Ионич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Ефимовна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Семенович, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Ивановна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Отметка у Никиты: 19.1.48
- Примечание / Дополнительно
- Отметка у Никиты: 19.1.48
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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