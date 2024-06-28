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Александра Андрияновна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Андрияновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
299-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
22.01.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 286об-287
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Геннадий Федорович
Отец - Федор Николаевич, солдат (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Андрияновна (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Николаевич, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ольга Николаевна, крестьянская жена (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
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