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Анна Николаевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
296-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
03.01.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 285об-286
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Ксения Васильевна
Отец - Василий Сергеевич, крестьянин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Николаевна (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Николаевна, крестьянская девица (д. Недерино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Геннадий Андреевич, крестьянский сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
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