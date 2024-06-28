Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ивановна

Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
294-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.01.1899
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
03.01.1899
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4268, лист: 285об-286
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Мария Ивановна
Отец - Иван Никитич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Матвеевна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Степанович, крестьянин (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ксения Ивановна, крестьянская жена (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close