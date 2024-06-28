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Василий Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Александрович
Тип записи
о смерти
Номер записи
176-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
28.06.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт умерших: 21 муж
Умерш. - Иван Васильевич, сын младенец (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец умерш. - Василий Александрович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
умерший Иоанн , умершего отец Василий Александров , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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