Георгий Федорович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Георгий Федорович
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 163-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 24.04.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- сын младенец
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата смерти
- 24.04.1898
- Возраст (месяцев)
- 1
- Причина смерти
- неизвестно
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Георгий Федорович, сын младенец (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец умерш. - Федор Егорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- умерший Георгий , умершего отец Федор Егоров , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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