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Андрей Денисович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Андрей Денисович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
153-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.02.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата смерти
08.02.1898
Возраст (лет)
70
Причина смерти
старость
Священнослужители
Исповедывал: священник Александр Корсунский; Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 муж
Умерш. - Андрей Денисович, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
умерший Андрей Денисов , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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