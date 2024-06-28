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Кузнецов Василий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Кузнецов Василий Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
116-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
08.08.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт умерших: 24 жен
Умерш. - Кузнецова Ольга Васильевна, дочь младенец (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Отец умерш. - Кузнецов Василий Васильевич, солдат (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Комментарий наборщика
умерший Ольга, умершего отец Василий Васильев Кузнецов
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Индексация данных проведена Андреем К.

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